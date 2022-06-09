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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılığın eşiğinde! Hull City'nin ödeyeceği rakam ve sözleşme süresi...

#Transfer#Fenerbahçe#Ozan Tufan
Son Dakika: Fenerbahçede Ozan Tufan ayrılığın eşiğinde Hull Citynin ödeyeceği rakam ve sözleşme süresi...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yeni takımına imza atıyor. Sezon başında, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Watford'da kiralanan 27 yaşındaki milli futbolcu, bir kez daha İngiltere'nin yolunu tutuyor. İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı ve Fenerbahçe'nin transferden kazanacağı ücret...

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Sezon ortasında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor. 27 yaşındaki milli futbolcu, bir kez İngiltere'nin yolunu tutuyor.

Geçen sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilere döndükten sonra çok fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki orta saha, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

OZAN TUFAN HULL CITY'YE YAKIN!

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Shota Arveladze'nin takıma yedi ismi katmak isterken, transferlerin Temmuz'un ilk haftasına yetişmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

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Sabah'ın haberine göre; Hull City, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı. Bu çerçevede takıma katılacak Ozan Tufan'ın bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA NE KADAR GİRECEK?

Öte yandan A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe'nin bu transferden kazanacağı ücret de belli oldu. Sarı-lacivertliler Ozan Tufan için Hull City'den 1-2 milyon euro arası bir bonservis bedeli alacak.

Fenerbahçe'nin transferden kazanacağı rakam, bonservis bedeliyle sınırlı kalmayacak. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarı-lacivertliler bonservis ücretinden daha fazla bir bonus ücreti de alacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ozan Tufan

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