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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Samatta...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! Samatta...
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Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'de gözler Karagümrük maçına çevrildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un Valencia'yı kulübeye çekmesi, yerine de Samatta'yı ilk kez 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kale, savunma ve orta alan, Galatasaray derbisi ile rüştünü ispatlarken, kanatlar ve ileri uçta ise arayışlar sürüyor. Derbinin ilk 11'inde ileri uçta sahaya sürülen Deniz, Thiam, Valencia üçlüsü, uyum sorunu yaşarken, ikinci yarıda Erol Bulut, Ferdi ve Samatta ikilisini oyuna aldı.


Ancak forvet hattı yine beklenen performansı veremedi. Bu durumu masaya yatıran genç teknik adamın, henüz fizik olarak hazır olmayan Valencia'yı kulübeye çekmesi, yerine de Samatta'yı ilk kez 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

Bir başka alternatif ise Deniz Türüç'ün külübeye çekilip Thiam ve Valencia'nın kanatlarda görev alması.

2019-20 sezonu EFL Lig Kupası Finali'nde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı. Önceki iki senede bu kupayı kaldıran City, ilk yarıda Agüero ve Rodri'yle arda arda bulduğu gollerle erken 2-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Villa'nın forveti Samatta farkı bire indirdi, ancak taraflardan başka gol sesi çıkmayınca City kupayı üçüncü sene üste üste müzesine götürdü.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Erol Buluttan flaş karar Samatta...

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