Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı...
Fenerbahçe Beko'da transferler sürerken takımdan ayrılan oyuncular da netleşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne ile yollar ayrıldı.
Sarı-Lacivertli takımda daha önce Datome, Egehan Arna ve Derrick Williams ile yollar ayrılmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko’nun 2018-19 ve 2019-20 kadrolarında yer alan Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ile yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne’ye Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
YENİ TAKIMI ZALGİRİS OLDU
Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattığını açıkladı.
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