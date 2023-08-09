Son Dakika: Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde teklif yükseltti!

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Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, özellikle merkez orta saha konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Bu bölge için Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isimlerden biri Milan’dan Rade Krunic... Fanatik'in İtalyan medyasına dayandırdığı habere göre sarı lacivertli ekip, Krunic için daha önce yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifi artırdı. Milan’a bu kez bonuslar hariç 8 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif edildi.

OYUNCUYLA EL SIKIŞILDI

Ancak İtalyanlar’ın, sözleşmesi 2025’te bitecek Boşnak yıldızı, 10 milyon Euro’nun altında bir rakama satmamak konusundaki ısrarını sürdürdüğü bildirildi. Kanarya, Krunic’le hem sözleşme hem de yıllık ücret (3 milyon Euro) konusunda geçtiğimiz hafta el sıkışmıştı.

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Teknik direktör Stefano Pioli, her ne kadar Krunic ile kontrat uzatmak istese de oyuncu buna pek sıcak bakmıyor.

GERİ ADIM ATMAYACAKLAR

Sarı-Lacivertliler’in, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda geri adım atmayacağı konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Fener’in, bu hafta boyunca Milan’la sıkı pazarlıklara devam edeceği öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu devam ettiği ve bonservis parasında tarafların ortak noktada buluşma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

DOMINGUEZ DE ONU BEKLİYOR!

Rade Krunic ile birlikte Kanarya’nın orta sahası için adı geçen Bologna’dan Nicolas Dominguez konusunda İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport’tan flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe’nin, Dominguez için 13 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ancak oyuncunun, kendisiyle ilgilenen bir başka kulüp olan Milan’ı beklediği yazıldı. Arjantinli futbolcunun, Krunic’in ayrılması durumunda ve şartların oluşması halinde Milano devine transfer olmayı beklediği öne sürülüyor.

ŞİMDİDEN YERİNE OYUNCU BAKIYORLAR

Milan’ın, Rade Krunic’i kolay kolay bırakmak istememesinin altında ayrıca, yerine henüz bir oyuncu bulamaması yatıyor. Çünkü İtalyanlar, orta saha bölgesinde Sandro Tonali’yi Newcastle’e sattı ve bir diğer futbolcusu Ismael Bennacer de yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Krunic’in ayrılma baskısına daha fazla dayanamayacağı düşünülen Milan’ın, Hollandalı Marten de Roon’u transfer etmek için kulübü Atalanta ile temasa geçeceği öğrenildi.

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