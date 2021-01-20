Son Dakika | Fenerbahçe Luka Stankovski için görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen orta saha oyuncusu Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı. Eljif Elmas’tan beklenen verimi alan sarı lacivertliler yine Makedonya'dan genç bir isim için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen orta saha oyuncusu Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı.
TRT Spor'un haberine göre; Stankovski'nin kulübüyle resmi görüşmelere başlandı. Fenerbahçe'nin haricinde Dinamo Zagreb de oyuncuyu transfer etmek istiyor.
2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, Makedonya U19 takımında da forma giyiyor.
Luka Stankovski kimdir?
Kuzey Makedonya’da doğan genç oyuncu kariyerine FK Vardar’ın altyapısında başladı. Daha sonra Rabotnicki Skopj takımının altyapısına geçen Stankovski, bu sezonun başında A takıma yükseldi.
Bu sezon Rabotnicki Skopje takımıyla 15 maça çıkan genç futbolcu 7 gol atarken 2 de asist kaydetti.
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