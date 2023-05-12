Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat
Son dakika: Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayatın bonservisini Göztepeden aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 13:09

Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe’den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertliler, birinci kalecisi Altay Bayındır’ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe'nin 24 yaşındaki filebekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak.

Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can için Trabzonspor ve Premier Lig ekibi Southampton da devreye girmişti.

İrfan Can'ın bu sezonki istatistikleri

Son dakika: Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayatın bonservisini Göztepeden aldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi