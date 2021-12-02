Son dakika: Fenerbahçe için Luis Nani iddiası! 'Dönmek istiyor'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Prof. Dr. Şen canlı yayında gün verdi ve uyardı Lodos geri dönüyorProf. Dr. Şen canlı yayında 'gün' verdi ve uyardı! Lodos geri dönüyor#Hava Durumu
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Omicron partisi... Rekor vaka Herkese test yapılıyorOmicron partisi... Rekor vaka! Herkese test yapılıyor#Koronavirüs
VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni gelişme İğrenç detaylar ortaya çıktı'VİP 1' fuhuş operasyonunda yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı#BURSA
Karar verildi Plastik poşete zam gelecek miKarar verildi! Plastik poşete zam gelecek mi?#Bakan Kurum
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum'Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum!#Seren Serengil
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
İkizi değil, kardeşiİkizi değil, kardeşi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe için Luis Nani iddiası! 'Dönmek istiyor'

#Fenerbahçe#Luis Nani#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe için Luis Nani iddiası Dönmek istiyor

MLS ekiplerinden Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı-lacivertlilere geri dönmek istiyor.

Haberin Devamı

MLS ekiplerinden Orlando City'de 3 yıldır forma giyen ve toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yapan Portekizli yıldız Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti. Orlando City ile yollarını ayıran Nani'nin bu kez eli daha kuvvetli ve devre arası transfer döneminde yeniden Fenerbahçe’ye dönmesi sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetimin tercihine bağlı.

FENERBAHÇE İLE YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

2015 Yılında Manchester United’tan 15 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe’yi unutamıyor. Fenerbahçe’de oynadığı 2015-2016 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran sarı-lacivertliler ile kariyerine devam etmek isteyen Nani, Fenerbahçe ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Süper Lig’de bir sezonluk Fenerbahçe macerasında 47 maça çıkan Nani, 13 gol 12 asist üretmişti.

TARAFTARLAR DA NANI’YI İSTİYOR

Haberin Devamı

Bonservisi elinde bulundan Portekizli yıldız, Pereira’nın Fenerbahçe’deki ilk döneminde İspanyol ekibi Valencia’ya 8 milyon Euro’ya satılmıştı. Orlando City’den ayrıldığını açıklayan Nani'ye, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe için Luis Nani iddiası Dönmek istiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Luis Nani#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs