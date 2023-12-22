Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi resmen açıklandı! Dev maçta bir ilk yaşanacak...

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan dev derbinin hakemi de kamuoyunda merak ediliyordu. TFF, yaptığı açıklamayla kritik müsabakanın hakemini duyurdu.

DERBİDE DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'İN

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

KARDEŞLER'İN KARİYERİNDEKİ İLK FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ





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Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre ligin 18’inci haftasındaki maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:



23 Aralık Cumartesi



13:30 Sivasspor - İstanbulspor (Mert Güzenge)

16:00 Fatih Karagümrük -Gaziantep FK (Ali Şansalan)

19:00 Trabzonspor - Başakşehir FK (Volkan Bayarslan)



24 Aralık Pazar



13:30 Konyaspor - Kayserispor (Bahattin Şimşek)

16:00 Adana Demirspor - Antalyaspor (Burak Pakkan)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Arda Kardeşler)



25 Aralık Pazartesi



17:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Turgut Doman)

17:00 Alanyaspor - Samsunspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20:00 Hatayspor - Beşiktaş (Kadir Sağlam)

20:00 Pendikspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)