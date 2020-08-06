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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Filip Novak transferinde mutlu sona yakın!
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 01:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Filip Novak transferinde mutlu sona yakın!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Filip Novak transferinde mutlu sona yakın!
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündemde olan Filip Novak'ın transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten Filip Novak, Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın.

TRT Spor'da yer alan haberde sarı-lacivertlilerin, Çekyalı sol bek ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA CAZİP

Çekyalı futbolcunun bordo mavililerin yeni teklifine yanıt vermediği, Fenerbahçe'nin teklifinin daha cazip olduğu ve sarı lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi.

Midtjylland'dan 1.9 milyon euroya 2018 yılında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerde 97 maçta 16 gol attı ve 10 asist yaptı.

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