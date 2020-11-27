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Haber Giriş: 27.11.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Welinton müjdesi!

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Hem koronavirüse yakalanan hem de sakatlık yaşayan Brezilyalı savunmacı dün takıma katıldı, idmanı sıkıntısız tamamladı. Welinton'un dönüşüyle Sergen Yalçın rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın'ın elindeki tek sağlıklı stoper Francisco Montero'ydu. Başarılı teknik adam, Başakşehir karşısında olduğu gibi Necip Uysal'ı yine bu bölge için hazırlıyordu. Beşiktaş'ta dün sevindirici bir gelişme yaşandı. Hem sakatlığı bulunan hem de koronavirüse yakalanan Welinton, dün antrenmandaki yerini aldı. Tecrübeli savunmacı idmanın tamamında takımla çalıştı. Bu gelişme, Sergen Yalçın'a rahat bir nefes aldırdı. Welinton'un kondisyon anlamında bir sıkıntısının olmaması, derbide sahaya çıkma ihtimalini fazlasıyla artırdı. Beşiktaş'ta koronavirüsü atlatan ve dünkü antrenmana çıkan bir diğer isim de Ajdin Hasic oldu.

İki yıldızda kritik gün

Siyah-Beyazılılar'da önceki gün de Valentin Rosier ile Oğuzhan Özyakup takıma katılmıştı. Kara Kartal'da Fabrice N'Sakala ve Domagoj Vida ise dünkü antrenmanda da yer almadı. Bu ikili, bugün de çalışmaya katılamazsa büyük ihtimalle derbide kadroya alınmayacak. (Fanatik)

Son Dakika | Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşta Welinton müjdesi

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