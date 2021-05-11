Son dakika: Fenerbahçe 15. kez şampiyon! (Galatasaray 56-71 Fenerbahçe Öznur Kablo)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk etti. Sahasındaki ilk iki maçı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu maçta da rakibini 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı bu sonuçla 15. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray ise 13 şampiyonlukta kaldı.

Final serisinin en değerli oyuncusu, Fenerbahçe'den Kayla McBride oldu. McBride’a ödülünü TBF CEO’su Ömer Onan takdim etti.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Normal sezonu 26 maçta 26 galibiyetle bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, play-offları da 8 maçta 8 galibiyetle geçerek şampiyonluğa namağlup şekilde ulaştı.

15. ŞAMPİYONLUK



Fenerbahçe, 15. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.



Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.



Fenerbahçe, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.



Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon Süper Lig önce ertelenmiş ardından da iptal edilmişti.



Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa giden yolda rakiplerine hiç mağlup olmadı ve sezonu namağlup tamamlayarak 15. kez kupanın sahibi oldu.







SEZONU TEK KUPAYLA KAPATTI



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunu tek kupayla kapattı.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig şampiyonluk kupasını müzesine götürürken mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise üçüncü oldu.

MAÇTAN DETAYLAR

Derbi maça üç sayılık basketlerle oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da Fenerbahçe Öznur Kablo, birinci çeyreği 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Galatasaray, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.

İkinci yarıya hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yaparak başlayan ve farkı iyice açan sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-42 önde gitti.

Oyundan düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçı 71-56 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendisine ayrılan locadan takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga Edis

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Prints 12, Sude Yılmaz 2, Steinberga 2, Holingsvorth 17, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Cansu Köksal, Russell 9, Hruscakova

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 18, McBride 23, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 5

1. Periyot: 17-27

Devre: 28-39

3. Periyot: 42-58

HİDAYET TÜRKOĞLU TEBRİK ETTİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.



Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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