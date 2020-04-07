MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi
GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi. Corriere dello Sport'un usta muhabiri gazeteci Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rialti, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönem Terim'in de yakın arkadaşıydı.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un deneyimli muhabiri  Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O dönem Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'in de yakın arkadaşı olan Rialti'nin ölümünün koronavirüs ile bir bağlantısının bulunmadığı belirtiliyor.

Gazeteci Dündar Keşaplı kendisine ait Twitter adresinden haberi duyururken, "Corriere dello Sport'un ünlü ve önemli Gazeteci-yazarlarından aynı zamanda Fatih Terim'in yakın arkadaşı benim değerli meslektaşım Alessandro Rialti geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, değerli bir dosttu." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan Fatih Terim, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. 23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan deneyimli teknik adamın 14 günlük karantina süreci bugün sona eriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle