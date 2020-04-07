Son Dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un deneyimli muhabiri Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O dönem Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'in de yakın arkadaşı olan Rialti'nin ölümünün koronavirüs ile bir bağlantısının bulunmadığı belirtiliyor.

Gazeteci Dündar Keşaplı kendisine ait Twitter adresinden haberi duyururken, "Corriere dello Sport'un ünlü ve önemli Gazeteci-yazarlarından aynı zamanda Fatih Terim'in yakın arkadaşı benim değerli meslektaşım Alessandro Rialti geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, değerli bir dosttu." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan Fatih Terim, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. 23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan deneyimli teknik adamın 14 günlük karantina süreci bugün sona eriyor.