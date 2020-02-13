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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

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Son Dakika | Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti. Terim'in kızı Buse, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek." mesajını paylaştı. Galatasaray'dan da başsağlığı mesajı geldi...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti.

Terim'in kızı Buse, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." mesajını paylaştı.

Son Dakika | Fatih Terimin eşi Fulya Terimin annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

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