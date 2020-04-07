Haber Giriş: 07.04.2020 - 20:07,
Son dakika | Fatih Terim'den Alessandro Rialti paylaşımı!
Fatih Terim, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti için bir paylaşım yaptı.
Terim’in, Fiorentina’da görev aldığı dönemde yakın arkadaşı olan 69 yaşındaki İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.
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