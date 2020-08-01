Son Dakika | FA Cup'ta şampiyon Arsenal! Chelsea 2 golle yıkıldı
Arsenal, 1-0 geriye düştüğü maçta Aubameyang'ın golleriyle Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve FA Cup'ı kazandı.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arsenal 2-1 kazandı ve FA Cup'ı müzesine götüren takım oldu.
Arsenal'in golleri 28 ve 67. dakikalarda Aubameyang'tan geldi. Chelsea'nin tek golünü ise 6. dakikada Pulisic kaydetti.
Chelsea'de Mateo Kovacic, 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İLK 11'LER
Arsenal : Martinez; Holding, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Aubameyang, Lacazette.
Chelsea : Caballero; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic, Giroud
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