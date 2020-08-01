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Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | FA Cup'ta şampiyon Arsenal! Chelsea 2 golle yıkıldı

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Son Dakika | FA Cup'ta şampiyon Arsenal! Chelsea 2 golle yıkıldı
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Arsenal, 1-0 geriye düştüğü maçta Aubameyang'ın golleriyle Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve FA Cup'ı kazandı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arsenal 2-1 kazandı ve FA Cup'ı müzesine götüren takım oldu.

Arsenal'in golleri 28 ve 67. dakikalarda Aubameyang'tan geldi. Chelsea'nin tek golünü ise 6. dakikada Pulisic kaydetti.

Chelsea'de Mateo Kovacic, 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK 11'LER

Arsenal : Martinez; Holding, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Aubameyang, Lacazette.

Chelsea : Caballero; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic, Giroud

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