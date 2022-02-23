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Son Dakika: Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi! Resmi açıklama geldi...

#Hamza Hamzaoğlu#Eyüpspor#Transfer
Son Dakika: Eyüpsporda Hamza Hamzaoğlu dönemi Resmi açıklama geldi...

Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Hamza Hamzaoğlu: "Benim teknik adamlık kariyerimdeki ilk kulübüm Eyüpspor'dur. Burada iyi bir hava yakalayıp iyi bir eser ortaya çıkarabilirsek, sonrası için de belki farklı planlar olabilir. Güzel bir kulüp. Hedef Süper Lig'e çıkarabilmek. Eyüpspor'un güçlü bir kadrosu var." dedi.

10 YIL SONRA YENİDEN 1. LİG'DE

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu böylece 10 yıl sonra yeniden 1. Lig'de çalışacak.

52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor ile 1. Lig'de mücadele etmiş ve o sezon Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

2009-10 sezonunda ise Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ederken Hamzaoğlu bir sezon İstanbul ekibinde görev yapmıştı.

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#Hamza Hamzaoğlu#Eyüpspor#Transfer

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