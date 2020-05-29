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GeriFutbol Son Dakika | Everton'dan Galatasaray'ın stoper Luyindama'ya kanca!
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 18:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Everton'dan Galatasaray'ın stoper Luyindama'ya kanca!

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Son Dakika | Everton'dan Galatasaray'ın stoper Luyindama'ya kanca!
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Galatasaray'da Kasım ayından beri sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Christian Luyindama'ya İngiltere'den talip çıktı.

Premier Lig ekiplerinden Everton, Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama'yı transfer listesine aldı.

İngiliz basınında yer alan haberde; Ancelotti'nin savunma için istediği ilk ismin Luyindama olduğu ve sarı-kırmızılı takımın 15 milyon euroluk teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Ayrıca Everton'ın dışında Aston Villa ve West Ham'ın Demokratik Kongolu oyuncunun peşinde olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın Standard Liege'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.

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