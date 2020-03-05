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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 19:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!

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Son Dakika | Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!
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Everton, Cenk Tosun'un önümüzdeki hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | Everton Kulübü, Crystal Palace'ın yaptığı idmanda sakatlanan Cenk Tosun'un geri döndüğünü açıklarken, milli golcünün ön çarpaz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.

Milli golcünün ameliyat olduktan sonra Everton sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecine gireceği belirtildi.

EURO 2020'ye kaçıracak olan milli golcü Cenk Tosun'un, yaklaşık 6 ay sonra sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Cenk Tosun sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Son Dakika | Evertondan Cenk Tosun açıklaması

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