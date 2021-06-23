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GeriFutbol Son dakika: EURO 2020'den elenen Milli Takım'da Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır için hakaret paylaşımı yapanlara hukuki işlem!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: EURO 2020'den elenen Milli Takım'da Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır için hakaret paylaşımı yapanlara hukuki işlem!

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Son dakika: EURO 2020'den elenen Milli Takım'da Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır için hakaret paylaşımı yapanlara hukuki işlem!

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilerin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Son dakika: EURO 2020den elenen Milli Takımda Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır için hakaret paylaşımı yapanlara hukuki işlem

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