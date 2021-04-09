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GeriFutbol Son Dakika: EURO 2020'de maçlara seyirci alınacak şehirler açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: EURO 2020'de maçlara seyirci alınacak şehirler açıklandı!

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Son Dakika: EURO 2020'de maçlara seyirci alınacak şehirler açıklandı!

UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 8 ülkenin maçlara seyirci alacağını açıkladı.

UEFA, EURO 2020'de ev sahipliği yapacak şehirlerin seyirci alma kapasitesini açıkladı

St. Petersburg, Budapeşte, Bakü, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag, Glasgow ve Londra'da oynanacak olan maçlara yüzde 25-50 kapasite ile seyirci alınabileceği açıklandı.

Petersburg, Budapeşte ve Bakü, oynanacak maçlar için diğer ülkelerden taraftar alımına özel koşullar ile izin verecek.

Dublin, Bilbao, Roma ve Münih'le ilgili son karar 19 Nisan tarihinde alınacak.

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