Son Dakika: EURO 2020'de herkesi mest etti ancak kariyeri yılan hikayesine döndü! Giorgio Chiellini bunu hiç beklemiyordu...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile geçtiğimiz ay sözleşmesi sona eren Giorgio Chiellini, EURO 2020'de gelen tarihi şampiyonluğun ardından henüz Çizme deviyle nikah tazelemedi.

İtalya'nın Wembley'de kupa ile noktalanan epik EURO 2020 macerasında takımın kaptanlığını üstelenen 36 yaşındaki deneyimli stoperin henüz Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamadığı ortaya çıktı.

İtalyan savunmacının menajeri Davide Lippi, oyuncusunun kariyerine Juventus'ta devam etmek istediğini söyledi ancak kulüp yetkililerin henüz kendileriyle masa oturmadığının altını çizdi.

Lippi, "Giorgio Chiellini Avrupa Şampiyonası'na gitti ve tamamen orada yaptığı işe odaklandı. Juventus'la ilgili herhangi bir problemi yok. Kulüp ile yazın sonlarına doğru görüşürüz diye anlaşmıştık ancak henüz yeni sözleşme için masaya oturmuş değiliz." ifadelerini kullandı.

BAŞTA TAKIMA GİDER Mİ?

Davide Lippi ayrıca deneyimli oyuncunun başka bir takıma transfer olma ihtimaline ilişkin de konuştu. Kendilerine henüz herhangi bir teklif gelmediğini söyleyen Lippi, "Teklif önceliği Juventus'a ait. Ayrıca şu an başka Avrupa devinden gelen bir teklif yok. Juventus'un bize görüşme tarihi vermesini bekliyoruz." dedi.

Giorgio Chiellini'nin Juventus ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda emeklilik kararı alma ihtimali de bulunuyor.

EURO 2020 ÖNCESİ AYRILIĞI DÜŞÜNÜYORDU

Giorgio Chiellini'nin geride bıraktığımız sezonun sonunda uzun yıllardır formasını giydiği Juventus'tan ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü. La Repubblica'da yer alan habere göre; Gianluigi Buffon gibi ayrılık kararı alan 36 yaşındaki oyuncunun daha sonra bu düşüncesini rafa kaldırdığı kaydedilmişti.

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin göreve gelmesiyle birlikte yeniden takımda kalma kararı alan Chiellini, Allegri takıma geri dönmeseydi, Juventus'tan ayrılıp MLS yolunu tutacaktı.

JUVENTUS'TA NE YAPTI?

Giorgio Chiellini, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus'ta 535 resmi maça çıktı. Serie A devinde 36 kez rakip fileleri sarsan İtalyan savunmacı, 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Önümüzdeki ay 37 yaşına girecek olan tecrübeli isim, Serie A kariyerine 9 şampiyonluk sığdırdı.

EURO 2020'DE NE YAPTI?

EURO 2020'de kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkan Giorgio Chiellini, 5 müsabakada süre aldı. Şampiyonluk ardından turnuvanın en iyi kadrosuna seçilen İtalyan savunmacı, 444 dakika sahada kaldı ve %90 pas isabeti yüzdesiyle oynadı.

Milli takım formasını toplamda 112 kez terleten Giorgio Chiellini'nin 8 golü bulunuyor. Deneyimli savunmacı, EURO 2020'de ise etkileyici performansına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GIORGIO CHIELLINI'NİN KARİYERİ

Livorno altyapısından yetişen ve 2005-2006 sezonunda Juventus'a transfer olan Chiellini, 16 sezondur siyah-beyazlı takımın formasını giyiyor. Bu süreçte dokuz lig şampiyonluğu elde eden Chiellini, ülkesi İtalya ile EURO 2012'de final oynamış ancak takımının finalde Vicente Del Bosque yönetimindeki İspanya'ya yenilmesinin önüne geçememişti.

Serie A'da beş kez yılın takımına seçilen Chiellini, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında üç kez üt üste ligin en iyi savunma oyuncusu seçilirken, 2017'de UEFA tarafından yılın takımında da yer almıştı. Kariyeri başarılarla dolu oyuncunun futbol hayatını önümüzdeki sezon sonunda Juventus forması altında noktalaması bekleniyor.