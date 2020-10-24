Son Dakika | Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert sözler!

Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.



Toplantının başında divan kurulu başkanlığına gelen dilekçeler okundu.



Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulundan imzasız olarak gönderilen yazıda, çevrim içi olarak gerçekleştirilen divan kurulu toplantılarının kulüp tüzüğüne uygun olmadığı ileri sürüldü. Yazıda, yönetim kurulunun çevrim içi toplantılara katılmayacağı ve alınan kararların hukuki değer taşımadığı belirtildi.



Yönetimin dilekçesi hakkında konuşan divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu yazıyı okuyunca üzülmemek elde değil. Hakikaten trajikomik bir olay." dedi.



Yazıda tüzüğün referans gösterildiğini aktaran Hamamcıoğlu, "Yönetim kurulumuzun ilk defa tüzüğü baz alarak bir düşünce üretmesi her türlü takdirin üstündedir. Göreve geldiklerinden beri tüzüğü sürekli delerek, genel kurul üyelerinin iradelerini ve divan kurulu üyelerinin tavsiyelerini hiçe sayarak kulübü idare etmeye çalışan yönetim kurulumuzun tüzüğü refere etmesi soru işaretleri doğuruyor." diye konuştu.



Divan kurulunda hukuksal sonuçlar doğuracak kararlar almadığını dile getiren Hamamcıoğlu, "Divan kurulu, bir danışmanlık kuruludur. Burada yapılan eleştiriler, açılan tartışmalar, kurulan komisyonların raporları, hep Galatasaray'ın menfaatine ve yönetim kurullarına yön vermek üzere oluşturulmuş fikirlerdir. Divan kurulunun tarihinde hiçbir zaman kulüp için hukuksal sonuçlar doğuracak kararlar alması söz konusu değildir. Bu yazıyı kim ve nasıl kaleme aldı bilmiyorum ama Galatasaray'ı hiç bilmeyen bir grubun kulübün başında olduğu bir gerçek. Bu çok üzücü. Bu beyanlar kamuoyunda da paylaşılıyor ve Galatasaray'ı gerçekten küçük duruma düşürüyor." ifadelerini kullandı.







- "Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde şu anda aldığı tahribatı almamıştır"



Divan kurulunun çok fazla sorgulayıp eleştiride bulunduğunu aktaran Eşref Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:



"Bütün bunlar bir ihtiyaçtan doğuyor. Bütün eleştiriler, sorgulamalar ve tavsiye kararları, üyesi olduğumuz ve hayat tarzımız haline gelen Galatasaray Spor Kulübünün bekası ve devamı içindir. Bunun dışında başka bir amacımız yok. Galatasaray Spor Kulübü, 115 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber bütün genetik kodlarını 500 yıllık bir tarihten almaktadır. Sayın başkan, bu hafta verdiği demeçlerde 'Çevrim içi toplantılarda herkes istediği gibi konuşuyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Halbuki sorular başkana yazılı olarak verilmeli ve bunlara yazılı cevaplar verilmeli.' diye konuştu. Tahmin ediyorum ki Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulunu başka bir yerle karıştırdı. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresidir. Herkes tüzük ve iç tüzük çerçevesinde istediği gibi konuşur, istediği fikirleri beyan eder, sorar ve sorduğu sorulara tatminkar, şeffaf, dayanaklı cevaplar alıncaya kadar ısrarla sormaya devam eder. Yönetim kurulumuz, divan kurulunu itibarsızlaştırma ve yok sayma vizyonuyla hadiseyi magazinleştirerek toplantılarımıza 'Telekonferans toplantıları' diyor. Bunlar şark kurnazlığı çerçevesinde düşünülen yöntemlerdir. Galatasaray'da riya, iftira, hedef göstermek ve yanlış yönlendirme yoktur. Bunların karşılığını bulmaya hiç ümit etmeyiniz. Boşuna vakit kaybedersiniz. Galatasaray Kulübü, tarihinin hiçbir döneminde şu anda aldığı tahribatı almamıştır. Bunu toplamak, tamir etmek çok zor olacaktır. Galatasaraylıların kısa dönemde böl-yönet yöntemlerine karşı çıkarak, dik durarak fabrika ayarlarına dönmesini sağlamamız lazım. Bunu ancak kol kola girerek, kucaklaşarak ve sarılarak yapabiliriz."



Hamamcıoğlu, Galatasaray Futbol Takımı'nın son dönemde başarısız sonuçlar aldığını aktararak, "Bu hayatın içinde var. Spor kulübüyseniz müsabakaları kaybettiğiniz ve düşüş yaşadığınız zamanlar olacaktır. Ancak asıl maharetiniz, vizyonunuz ve camiayı birlikte tutmanız böyle zamanda ortaya çıkar. Hiçbir içeriği olmayan beyanlarla kulübü, camiayı bölersiniz. Bunlar size mutlaka ters döner. Sudan sebepler uydurarak cevap veremeyeceğiniz konuma geldiğiniz divan kurulu toplantılarına katılmamanız sizin kararınız. Ancak camiamız bunu değerlendirecektir." şeklinde görüş belirtti.



Mali disiplin ve yönetim icraatları konusunda eleştiride bulunan Hamamcıoğlu, "Çok üzücü şeyler oluyor. Sayın başkanımızın özellikle son haftada verdiği beyanatları üzüntüyle karşılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü, temsil edilme yeteneğini ve ehliyetini tamamen kaybetmiştir. Hiç kimsenin Galatasaray Kulübünü kamuoyu önünde bu kadar küçük düşürmeye hakkı yoktur. Tüm divan kurulu üyelerimiz adına talebimiz ve beklentimiz, gereğinin yapılmasıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...