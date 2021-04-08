Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

Sosyal medya hesabından Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyuran Eşref Hamamcıoğlu, adaylığını 'Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray ile yaşayanlardanım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönmemiz çok yakın. Tek ihtiyacımız olan şey Galatasaray'a güven' sözleriyle duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylık sinyali vermişti. Hamamcıoğlu, "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray’ın en büyük avantajı Türkiye’nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray’ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." sözlerini kullanmıştı.

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