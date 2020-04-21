Son Dakika: Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehirspor alt yapı futbolcularından Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 doğumluydu. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında forma giyiyordu. 19 yaşındaki Kaan Öztürk, 20 Nisan gecesi Kütahya yolunda trafik kazası geçirmişti.

ESKİŞEHİRSPOR AÇIKLADI

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

KULÜP DOKTORU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Eskişehirspor Kulüp Doktoru'ndan yapılan açıklamada ''Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun..'' denildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise ''Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun.'' sözlerini kullandı.

TFF: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu ise ''Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk’ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.'' paylaşımında bulundu.

GELECEK VAAD EDEN İSİMLERDENDİ

11 Nisan 2000 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Kaan, futbola 11 yaşında başladı. Eskişehir altyapısında akademi liglerde gösterdiği performansın ardında 2017 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Kaan, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyordu.

Eskişehirspor formasıyla alt yaş gruplarında toplam 120 maça çıktı ve rakip filelere 18 gol bıraktı. Merkez orta saha olarak görev yapan ve Eskişehirspor'la 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın piyasa değeri ise 25 bin Euro olarak gösteriliyordu.