Son dakika: Eskişehirspor'da 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı ekipte hafta içi de 2 koronavirüs vakası çıkmıştı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

''Gürlife Hastanesi tarafından bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüzü ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır.''

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