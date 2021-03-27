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GeriFutbol Son dakika: Eskişehirspor'da 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eskişehirspor'da 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Son dakika: Eskişehirspor'da 5 futbolcu koronavirüse yakalandı!

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı ekipte hafta içi de 2 koronavirüs vakası çıkmıştı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

''Gürlife Hastanesi tarafından bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüzü ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır.''

Son dakika: Eskişehirsporda 5 futbolcu koronavirüse yakalandı

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