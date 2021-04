Son dakika: Eskişehirspor küme düştü! (Altınordu 6-3 Eskişehirspor)

Eskişehirspor küme düştü. TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Altınordu 6-3 kazandı. Deplasmanda mağlup olan Eskişehirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Altınordu'nun gollerini 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda Ahmet Dereli, 30. dakikada Muzaffer Kocaer ve 89. dakikada Burak İnce atarken Eskişehirspor'un sayılarını 65. dakikada İbrahim Halil Öner, 80 ve 90+2. dakikalarda Uğur Can Semizoğlu kaydetti.

Eskişehirspor'da Emir Yıldız, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Altınordu 52 puana yükseldi. 3 puan silme cezası olan Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlı takımın bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Eskişehirspor geçen sezon da küme düşmüş ancak küme düşme kaldırılınca ligde kalmıştı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk. 77 Şeref Özcan), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 80 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 61 Yiğit Emre Çeltik)

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Dk. 42 Bartu Göçmen), Furkan Balaban, Emir Yıldız, Selman Çiftkanatlı (Dk. 87 Utku Kızılkaya), Doğukan Ünal, Talha Erdoğan (Dk. 68 Onur Arı), Furgan Polat (Dk. 68 Onurhan Uyanık), Necati Atilla Karaca (Dk. 68 Uğur Can Semizoğlu), İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 2, 32, 37 ve 77 Ahmet Dereli, Dk. 29 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Burak İnce (Altınordu), Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 80 ve 90 2 Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 45 1 Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...