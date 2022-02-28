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Son Dakika: Ertuğrul Sağlam, Tractor ile yeniden anlaştı

#Ertuğrul Sağlam#Tractor Sağlam#Samsunspor
Son Dakika: Ertuğrul Sağlam, Tractor ile yeniden anlaştı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.

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Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik adam İran ekibiyle 6 aylığına el sıkıştı. 

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TRACTOR'DE İŞLER İYİ GİTMİYOR

Ligde kötü gidişatı devam eden İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC ligde 13. sırada yer alıyor.

Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplamıştı. Denizli daha sonra İran kulübünden ayrılarak İzmir ekibi Altay'ın teknik direktörü olmuştu.

 

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#Ertuğrul Sağlam#Tractor Sağlam#Samsunspor

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