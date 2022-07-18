Son Dakika: Ersin Destanoğlu için geliyorlar! İşte istenen rakam...

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Beşiktaş altyapısı, son yıllarda çıkardığı oyuncular ile Türk futboluna damga vurdu. Bu isimlerden bir tanesi de Ersin Destanoğlu oldu.

2018 yılından bu yana A Takım'da görev alan kaleci, şimdiye kadar 85 kez forma giydi. Her geçen gün kendisini daha da geliştiren ve daha iyi bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki eldiven, Avrupa devlerinin de radarına girdi.

Daha önce Fransa'dan; Nice, Nantes ve Lyon, Avusturya'dan ise Salzburg temasa geçmişti. Fakat o dönem yapılan görüşmelerde bir orta yol bulunamaması sebebiyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

Fakat Fanatik'in haberine göre; yeniden transferde hareketli günler geçmesi bekleniyor. Menacerler aracılığı ile Ersin Destanoğlu'nun bonservisi soruldu.

Ismael'in güveni tam

Beşiktaş Yönetimi'nin ise 6 milyon Euro ve bonuslarla birlikte satışa onay verebileceği öne sürüldü. Yine Fransa'dan pek çok takımın ciddi bir şekilde Ersin ile ilgilendiği öğrenildi. Ayrıca Ersin giderse yerine geçecek isim de belli! Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, yine altyapıdan yetişen Emre Bilgin'i çok beğendiği ortaya çıktı. Yani Ersin ile yolların ayrılması halinde 18 yaşındaki Emre, doğrudan Kara Kartal'ın kalesini koruyacak.