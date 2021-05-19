Son dakika: Erling Haaland transferinde flaş karar! Lionel Messi'ye imza attırmak için...

Spor Arena Dış Haber - Barcelona, bu yaz bütün enerjisini Lionel Messi'nin sona eren sözleşmesini yenilemek için harcayacak. Katalan kulübüne yakın bir kaynak olan TV3'ün haberine göre Barcelona, Erling Haaland için bu transfer döneminde hamle yapmayacak ve Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmaya çalışacak.

BABASI VE MENAJERİ ŞEHRE GELİP KULÜPLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland ve menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz aylarda Barselona şehrine giderek burada Katalan devinin yetkilileriyle transfer görüşmesi yapmıştı.

DORTMUND 150 MİLYON EURO İSTEDİ

Gazeteciler tarafından havalimanında görüntülenen Haaland'ın babası ve Raiola'nın transfer görüşmesi haberlerinin ardından Dortmund cephesinden açıklama gelmiş ve 20 yaşındaki golcü için en az 150 milyon Euro bonservis beklentisinde olduklarını ifade etmişlerdi.

BARCELONA HAALAND'I ZORLAMAYACAK, ÖNCELİK MESSI

Haaland transferi konusunda Real Madrid veya bir başka kulüple transfer yarışına girip fiyatın daha da artmasını istemeyen Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde Haaland için bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.

MESSI'YE 10 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Barcelona yönetimi, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye, futbolculuk kariyerinin bitiminde de devam edecek olan 10 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Bu teklife göre Messi, kariyerinin bitiminde Barcelona teknik kadrosunun bir parçası olacak.

AGUERO VE DEPAY YOLDA

Barcelona'nın kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren Sergio Aguero ve Memphis Depay'ı kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor.

HAALAND'I 75 MİLYON EURO'YA ALABİLİRLER

Öte yandan Barcelona'nın Erling Haaland'ı 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmeyi planladığı belirtildi. Erling Haaland'ın Dortmund ile olan sözleşmesinde 2021/22 sezonunun sonunda 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Katalan devi, bu yaz Haaland'ın bir kulübe transfer olamaması halinde Norveçli golcüyü gelecek sezon kadrosuna katmayı planlıyor.

BU SEZON 40 MAÇTA 39 GOL

Erling Haaland bu sezon Dortmund formasıyla toplam 40 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki yıldız 39 gol atıp 12 de asist yaptı. Haaland ligde de 27 maçta 25 gol atıp 8 asist yaptı.

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