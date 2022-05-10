Son Dakika: Erling Haaland gitti, Karim Adeyemi geldi! Dortmund transfer hamlesini yaptı...

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Borussia Dortmund, Manchester City ile anlaşmaya varan Erling Haaland'ın yerini RB Salzburg'un genç golcüsü Karim Adeyemi ile doldurdu.

Alman futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada Karim Adeyemi'nin bugün Dortmund'da sağlık kontrollerinden geçtiği ve 20 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmeye imza attığu duyuruldu.

Transferin ardından açıklama yapan Adeyemi, "Küçük bir çocukken siyah ve sarının hızlı futbolundan büyülenmiştim. Bu yüzden Dortmund'un ilgisini öğrendiğimde bu takıma gelmek istediğimi hemen anladım. Uzun vadeli biz sözleşme imzaladım çünkü fantastik Dortmund taraftarlarının desteğiyle orta vadede şampiyonluklar kazanabilecek heyecan verici bir takım olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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RB Salzburg ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Karim Adeyemi, bu sezon 42 maçta 23 gol ve 8 asist kaydetmişti.