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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli

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Son Dakika | Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ligi askıya almasıyla ilgili olarak, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve FIBA maçları askıya alırken, EuroLeague de maçların ikinci bir duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Gerek Avrupa spor otoritelerinin, gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vereceği her türlü kararı destekliyorum" dedi.

Son Dakika | Ergin Atamandan koronavirüs açıklaması: İnsan sağlığı her şeyden değerli

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