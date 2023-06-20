Son Dakika: Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta!

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Yunanistan ekibi Panathinaikos, Anadolu Efes'ten ayrılan Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

'HEDEFİMİZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU'

Anadolu Efes'te son sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Panathiniakos ile yepyeni bir maceraya yelken açan Ataman, geçtiğimiz günlerde hedefleri hakkında konuştu.

İşte Ataman'ın açıklamaları;

Şu anda kulüp başkanımız ve genel menajerimiz çok önemli isimlerle temas halinde. Avrupa’da üst düzey isimler için transfer piyasası henüz tam olarak açılmadı. Ancak Panathinaikos’ta hedefi EuroLeague şampiyonluğu olan bir kadromuz olacağı kesin. Kesinlikle çok güçlü bir kadro olacak ama şu anda isim veremem. Yaklaşık 2-3 hafta içinde yavaş yavaş transferler oluşmaya başlayacak

HER TÜRLÜ BAŞARIYI KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

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Şu anda kulüp düzeyinde içimde ukde kalan hiçbir şey yok çünkü Avrupa’da tüm kupalarda şampiyon olan tek teknik direktör benim. 4 farklı Avrupa kupası kazandım. EuroLeague‘i üst üste iki kez kazanan 2-3 teknik direktörden biriyim. Bu yüzden kulüp seviyesinde her türlü başarıyı kazandığımı düşünüyorum

Elbette bu yeterli değil. Sporda geçmişteki başarılar tarihe geçer, hep ileriye bakmak gerekir. Bunun dışında şu ana kadar yapamadığım tek şey milli takımla madalya kazanmak. Bunu şu anda kariyerimdeki en büyük eksiklik olarak görüyorum. Umarım önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştirme şansım olur