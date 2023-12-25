Son dakika: Erden Timur'dan derbi sonrası ilk açıklama! 'Djiku ve Icardi'nin pozisyonu, şampiyonluğa tesir etmiştir!'

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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan pozisyon ise kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Alexander Djiku ile ikili mücadeleye giren Mauro Icardi, ceza sahası içinde yerde kalmıştı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonda devam kararı vermiş ve VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmemişti.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, büyük bir tartışmaya yol açan pozisyonla alakalı olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Timur'un sözleri;

"ŞAMPİYONLUĞA TESİR EDEN BİR HATA"





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"Derbi konusu hep gündeme geldi. Dün hiçbirimizi mutlu etmeyen, ligin kalitesine yakışmayan bir derbi oldu. İki takım da başa baş gidiyor, stresli oldu. En önemli nokta burada direkt sonuca tesir eden hatadır. Herkes kabul ediyor. Hem kart hem penaltı söz konusu. Aylardır Türk futbolundaki gerginliğin azaltılması için konuşuyoruz. Aynı zamanda da Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu konudaki tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Bu kadar farklı noktadan görüntü varken VAR'ın bunu görmemesi, VAR'a görüntü gitmemiş de olabilir diyorlar. Onu düşünmek bile istemiyoruz. Direkt şampiyonluğa tesir eden bir hatadır."

"FEDERASYONUN AÇIKLAMASI GEREK"

"Şampiyon olmak çok önemli, haksızlığa uğramamak çok önemli ancak hiçbir şey insan canından önemli değil. Bağıranın hakkının daha fazla konuşulduğu bir ortam sürdürülebilir değil. VAR'ın çağrılmamasını federasyonun açıklaması lazım. Böyle üst düzey bir maçta bu durum kabul edilebilir değil. Gerekli cezalar da verilmeli."

"TELEFONLARIMIZ İNCELENSİN"





"Biz geçen sene başvurduk. TFF'yi göreve davet ettik, daha farklı şeyler yaşanmasın istedik. Bu iş kamuoyunu manipüle ederek yapılıyor. Telefonlarımız, her şeyimiz incelensin. Kim varsa 'Temiz Eller' yapılsın istedik. Buna derhal başlanması lazım. Gerekirse kanun değişikliği yapılsın."