Son Dakika: Erce Kardeşler resmen Hatayspor'da! 400 bin Euro...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

FESİH BEDELİ 400 BİN EURO

Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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TRABZONSPOR BAŞARILAR DİLEDİ

Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.