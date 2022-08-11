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Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri...

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#Transfer#Enis Bardhi#Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 14:44

Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante’nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi’yi resmen kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen yetenekli oyuncu ilk röportajını verdi.

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Trabzonspor, 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi'yi resmen renklerine bağladı.

Bordo mavili ekibin yeni transferi, bugün Trabzon'a geldi. Ayağının tozuyla basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bardhi, "Burada olmaktan çok mutluyum. Artık çok az işlem kaldı. Arkadaşlarım ve hocamla tanışmaya hazırlanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, uzun zamandır beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu." dedi.

Geçen sezon Levante'de 32 maçta forma giyen Enis Bardhi, 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Enis Bardhi'den akıl dolu frikik golü...

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#Transfer#Enis Bardhi#Trabzonspor

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