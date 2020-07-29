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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Son dakika | Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi | TS son dakika transfer Haberleri

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Son dakika | Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi | TS son dakika transfer Haberleri
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Emre Mor'dan kurtulmaya çalışan Celta Vigo, milli futbolcuyu Trabzonspor'a önerdi. Ancak Bordo-Mavili ekip transferi veto etti.

Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Emre Mor'dan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İspanyol ekibi, hem Galatasaray'da hem de Olympiakos'ta hayal kırıklığı yaratan 23 yaşındaki milli oyuncuyu Trabzonspor'a önerdi.

TRABZONSPOR VETO ETTİ
Bordo-Mavili yönetim, '2 milyon Euro verirseniz Emre Mor'un bonservisini size veririz' diyen Celta Vigo'ya olumsuz cevap verdi.

Son dakika | Emre Mor, Trabzonspora önerildi | TS son dakika transfer Haberleri

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