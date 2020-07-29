Son dakika | Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi | TS son dakika transfer Haberleri

Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Emre Mor'dan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İspanyol ekibi, hem Galatasaray'da hem de Olympiakos'ta hayal kırıklığı yaratan 23 yaşındaki milli oyuncuyu Trabzonspor'a önerdi.

TRABZONSPOR VETO ETTİ

Bordo-Mavili yönetim, '2 milyon Euro verirseniz Emre Mor'un bonservisini size veririz' diyen Celta Vigo'ya olumsuz cevap verdi.

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