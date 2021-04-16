Son Dakika: Emre Çolak Karagümrük'le sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Karagümrük'e teşekkür ederek karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. Hayırlı olsun." sözleriyle açıkladı.

GALATASARAY SÖZLERİ SONRASI KADRO DIŞI KALMIŞTI

Çolak, sosyal medya hesabından ''İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir'' sözleriyle paylaşımda bulunmuştu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Emre Çolak, kadro dışı kararından önce Twitter hesabından özür dilemişti. Emre Çolak'ın yaptığı paylaşım şu şekildeydi;

"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadım aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarısında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantısına başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığım kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim"

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