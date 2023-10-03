Son Dakika: Emre Belözoğlu resmen Ankaragücü'nde

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Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Belözoğlu, Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu.

Sarı lacivertli ekip Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. Emre Belözoğlu, Başkent ekibinin yöneticileriyle bir araya gelip resmi sözleşmeye imza attı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Emre Belözoğlu. Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

✍🏼 Hoş Geldin Emre Belözoğlu |



Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir. pic.twitter.com/TBHC4OzqCU — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 3, 2023

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BAŞAKŞEHİR'LE YOLLARI AYRILMIŞTI

Başakşehir kariyeri 2021-2022 sezonunun 9. haftasında 3-2’lik Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Belözoğlu, 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında 1-0’lık Konyaspor mağlubiyetiyle turuncu-lacivertlilere veda etmişti.



42 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi’ne son 16 turunda veda ederken, Türkiye Kupası'nda ise finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

İstanbul ekibinin başında toplamda 86 maçta görev alan Emre Belözoğlu, 44 galibiyet, 21 beraberlik, 21 mağlubiyetle 1.78 puan ortalaması yakaladı.

KONFERANS LİGİ'NDE SON 16 BAŞARISI

Başakşehir, 2021-2022 sezonunu dördüncü sırada bitirerek, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan başladı. Bu turda sırayla Maccabi Netanya, Breidablik ve Royal Antwerp’i eleyip gruplara kalmayı başaran İstanbul ekibi, A grubunda İskoç temsilcisi Heart, İtalyan takımı Fiorentina ve Letonya Ligi'nden RFS ile eşleşen Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, grubu ilk sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Belçika'dan KAA Gent ile karşılaşan Başakşehir, deplasmanda 1-1 kaldığı müsabakanın rövanşında evinde rakibine 4-1 kaybederek, Konferans Ligi’ne bu turda veda etti.

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Belözoğlu yönetimde turuncu-lacivertliler, Avrupa’da oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 28 kez rakip fileleri havalandıran İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kalesinde 11 gole de engel olamadı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Başakşehir, 2022-2023 sezonunda sırasıyla Göztepe, Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Ankaragücü’nü Türkiye Kupası'nın dışına iterek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. İzmir’de oynanan finalde sarı-lacivertlilere 2-0’lık skorla mağlup olan Emre Belözoğlu’nun, öğrencileri turnuvayı ikinci sırada tamamladı.