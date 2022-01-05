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Son Dakika: Emirhan İlkhan Beşiktaş-Antalyaspor maçında dikkatleri üzerine çekti! 80. dakikada oyuna girdi ve...

#Emirhan İlkhan#Beşiktaş#TFF Süper Kupa
Son Dakika: Emirhan İlkhan Beşiktaş-Antalyaspor maçında dikkatleri üzerine çekti 80. dakikada oyuna girdi ve...

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, TFF Süper Kupa maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.

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TFF Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç içinde yaptığı tercihle dikkat çekti.

47 yaşındaki futbol adamı, maçın 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan'ı oyuna dahil etti.

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İlk kez A takım forması giyen 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, karşılaşma içindeki hareketleriyle beğeni topladı. Genç futbolcu, 80. dakikada oyuna girmesine karşın takımın en çok adam eksilten futbolcusu oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da 17 yaşındaki futbolcuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

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#Emirhan İlkhan#Beşiktaş#TFF Süper Kupa

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