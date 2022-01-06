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Emirhan İlkhan kimdir kaç yaşında nereli? Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın kariyer hayatı

#Emirhan İlkhan#Beşiktaş#Emirhan İlkhan Kimdir
Emirhan İlkhan kimdir kaç yaşında nereli Beşiktaşın genç futbolcusu Emirhan İlkhanın kariyer hayatı

Emirhan İlkhan'ın hayatı Beşiktaş- Antalyaspor, Süper Kupa maçı ile gündeme geldi. Turkcell Süper Kupa maçında ciddi mücadele gösteren 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, an itibariyle takımda en fazla adam eksilten futbolcu oldu. Orta sahada görev yapan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi. Peki, Emirhan İlkhan kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın kariyer hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Emirhan İlkhan kimdir sorusu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş Antalyaspor Turkcell Süper Kupa maçında, genç oyuncu Emirhan İlkhan forma giydi. 2004 doğumlu Emirhan İlkhan 22 Ocak 2021'de Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Beşiktaş’ta 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, Süper Kupa’da Antalyaspor karşısında 80. dakikada oyuna girdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar da 17 yaşındaki futbolcuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.

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