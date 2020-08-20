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Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Son dakika | Emiliano Viviano resmen Fatih Karagümrük’te

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Son dakika | Emiliano Viviano resmen Fatih Karagümrük’te
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Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, eski İtalyan milli takımı oyuncusu Emiiano Viviano'yu transfer ettiğini açıkladı.

Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig’e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi.

Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina’da başlayan Viviano, ülkesi İtalya’da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi.Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı’nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano’nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor" denildi. 

Son dakika | Emiliano Viviano resmen Fatih Karagümrük’te

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