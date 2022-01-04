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Son dakika: Ekuban Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş derken...

#Transfer#Ekuban#Konyaspor
Son dakika: Ekuban Süper Lige dönüyor Beşiktaş derken...

Sezon başında Trabzonspor'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi. Ekuban'ın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu...

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Sezon başında Trabzonspor 'dan İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan ve bu sezon ilk 11'de yer almakta zorlanan Caleb Ekuban Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla lider Trabzonspor'un ardından 2. sırada yer alan Konyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katıyor.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde forma giymekte zorluk çekiyor ve oldukça mutsuz. Yeşil-Beyazlı ekibin, Serie A ekibi Genoa ile yaptığı görüşmeye göre Ekuban 1.5 yıllığına kiralanacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Genoa'da Ekuban, bu sezon 17 maçta bir kez gol atabildi.

İsmi Beşiktaş ile de anılıyordu

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Caleb Ekuban'ın ismi Beşiktaş ile de anılmıştı.

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#Transfer#Ekuban#Konyaspor

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