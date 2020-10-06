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GeriFutbol Son Dakika | Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı!
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı!

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Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, takımıyla sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Medipol Başakşehir'de Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Edin Visca ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Visca'nın yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp 2025'te sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.

TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.

30 yaşındaki futbolcunun ismi transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

Son Dakika | Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı

Son Dakika | Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini uzattı

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