Son Dakika: Ebrar Karakurt'tan Kamila Witkowska'ya olay gönderme! Maçtan sonra paylaştı...

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Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Brüksel'de oynanan çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi. Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları, galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

Filenin Sultanları, finale yükselmek için yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. İtalya, çeyrek finalde Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti. Türkiye - İtalya yarı final maçı, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'da başlayacak.

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POLONYA'YA GÜN YÜZÜ GÖSTERMİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı üst üste 4. kez elemeyi başardı. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 2017'de play-off, 2019'da yarı final, 2021 ve 2023'te ise çeyrek finalde eleme başarısı gösterdi.

POLONYA BASINI EBRAR KARAKURT'U HEDEF ALDI

Polonya medyasından Damian Golab, bugünkü çeyrek final öncesi hem Filenin Sultanları'nı hem de Ebrar Karakurt'u hedef almıştı. Haberde, "Polonyalı voleybolcular provokasyon bekliyor! Rakiplerinin 'faul oyununa' hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ebrar Karakurt'un ismen eleştirildiği söz konusu haberde, "Ebrar Karakurt maçlarda yaşanan olaylara en duygusal tepkiyi veriyor ve bu durum bazen rakiplerini rahatsız ediyor. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesinde Stefano Lavarini'nin voleybolcuları, rakiplerinden açıkça "kirli oyun" adını verdikleri provokasyonlar bekliyor." denilmişti.

WITKOWSKA, EBRAR'A SATAŞTI

Polonya forması giyen Kamila Witkowska ise Ebrar Karakurt'a yüklenmişti. Witkoska, "Ebrar rakibine karşı sportif öfkeyi çok fazla gösteren bir oyuncu. Onun açısından faullü bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu durdurmayı başarırsak bu davranışlar bizi kesinlikle çok daha az rahatsız edecektir. Ve daha sakin oynayabileceğiz." şeklinde konuşmuştu.

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MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI EBRAR'DAN GÖNDERMELER

Ebrar Karakurt, Polonya galibiyeti sonrası Kamila Witkowska'nın hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Ebrar paylaşımında "3. kez Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye elennince kızlar" yazılı bir paylaşımda bulunarak Kamila'ya göndermede bulundu.

EBRAR KARAKURT, maçtan önce ise Dolu Kadehi Ters Tut'un Polonya'nın Başı Belada isimli şarkısını paylaşmıştı.