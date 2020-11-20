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Haber Giriş: 20.11.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Dusko Tosic, Beşiktaş'a dönecek mi? Transfer kararı...

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Son Dakika | Dusko Tosic, Beşiktaş'a dönecek mi? Transfer kararı...
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Sezon başında Beşiktaş'a dönebileceği konuşulan Dusko Tosic için siyah beyazlı kulüpten transfer açıklaması geldi.

Beşiktaş formasıyla 2015-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Dusko Tosic, etkili performansının ardından 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF'e transfer olmuştu. Beşiktaş'taki döneminde etkili performansına ek olarak saha içindeki hırsı ve görev aşkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp savunmacı, başarıyla geçen 3 yıllık Çin macerasını tamamlamak üzere...

TOSIC DÖNMEK İSTİYOR

Kulübüyle yaptığı anlaşma çerçevesinde 3 sezonda 10 milyon Euro'luk gelir elde eden tecrübeli futbolcu, ocak ayında bitecek kontratını uzatmama kararı aldı. Tosic yeni sözleşme önerilmesine rağmen kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği açıklanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN TOSIC AÇIKLAMASI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Tosic'in geri döneceği haberleriyle ilgili olarak, "Tosic için bir girişimimiz olmadı. Şu anda sadece kritik maçlara odaklandık. Transfer gündemimizde yok" dedi.

Son Dakika | Dusko Tosic, Beşiktaşa dönecek mi Transfer kararı...

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