Son Dakika: Dünyanın en şanssız futbolseverleri! Ne zaman Ronaldo'yu izlemeye gitseler...

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Sıkı bir futbolsever olan 43 yaşındaki Chris Broome ve 12 yaşındaki oğlu Zac Broome, Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'yu bir türlü tribünden canlı izleyemiyor.

Portekizli yıldızı, minik oğluna çıplak gözle izletmek isteyen baba Chris Broome, 2020 yılından bu yana toplamda 3.200 Pound harcamasına rağmen bu hayaline bir türlü ulaşamadı.

BİR TÜRLÜ İZLEYEMİYORLAR

2020 senesinde 1.550 Pound harcayarak Juventus maçına giden futbolsever baba-oğul, Portekizli futbolcunun rotasyon kapsamında dinlendirilmesi sebebiyle hayalkırıklığı yaşadı. Mart ayında ise Manchester derbisine bilet alan ikili, bu kez sakatlık engeline takıldı. Tüm masraflar dahil 1.500 pound harcayan baba-oğul, 37 yaşındaki oyuncunun sakatlığı sebebiyle forma giymemesiyle kahroldu.

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Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Leicester City maçı için ücretsiz bilet bulan ikili, Cristiano Ronaldo'nun bu kez de hastalığı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosunda yer almamasıyla Old Trafford'da diğer yıldızlarla yetindi.

"SERVETE MAL OLACAK"

Yaşadıkları şanssızlıklar üzerine The Sun'a kısa bir açıklamada bulunan baba Chris Broome, "Böyle giderse bu iş bana bir servete mal olacak. Oğluma bir söz verdim ve onu bir şekilde Cristiano Ronaldo'yu canlı izlemeye götüreceğim." dedi.