Son Dakika: Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Transferin mali detayları...

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Dominik Livakovic için imza töreni düzenlendi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat kaleci, sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı file bekçisi, Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE, MALİ DETAYLARI AÇIKLADI

Fenerbahçe, başarılı kaleci için kulübü Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro + 950 bin euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin duyurusu;

Fenerbahçemiz, Dominik Livakovic’in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşma gereği kulübümüz yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 Euro + 950.000 Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecektir.

Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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SELAHATTİN BAKİ: KOLAY OLMADI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Livakovic'in transferiyle ilgili "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

LIVAKOVIC: HARİKA DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM

28 yaşındaki file bekçisi ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor." şeklinde konuştu.