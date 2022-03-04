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Son Dakika: Digiturk'ten (beIN Sports) yayın ihalesiyle ilgili açıklama: Teklifimiz kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor

#Digiturk#Yayın İhalesi Digiturk#Bein Sports
Son Dakika: Digiturkten (beIN Sports) yayın ihalesiyle ilgili açıklama: Teklifimiz kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor

Süper Lig'in mevcut yayıncısı Digiturk'ten ihale süreciyle ilgili resmi açıklama geldi.

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Süper Lig'in mevcut yayıncısı Digiturk, ihale süreciyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Duyuruda, "TFF’nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, biz de ticari çıkarlarımıza ve üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

Digiturk'ten yayın ihalesiyle ilgili yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig'in ve 1. Lig’in 2022 - 2023 sezonunu ve sonrasını kapsayan yayın hakları ihalesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu tarafından yapılan son açıklama, birçok açıdan kafa karıştırıcı olsa da yalın gerçekleri ortaya koydu.

Kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere Digiturk olarak, her paket için istisnasız en yüksek teklifi veren yayıncı olduk. Öyle ki bazı paketlerde tek teklif veren yayıncı olarak, kulüplere garanti gelir taahhüt eden tekliflerimiz, ikinci sıradaki tekliflerin iki katıydı. İhale sürecinde kamuoyunun önünde yapılan bazı açıklamaların aksine, Türk futboluna her zaman değer verdik, tüm taraflara saygı gösterdik ve iyi niyetle yaklaştık.

Tüm bunların yanı sıra, yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de spor yayıncılığı yapan Digiturk’ün teklifi, operasyonel açıdan kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor.

TFF’nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, biz de ticari çıkarlarımıza ve üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.

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Digiturk olarak spor, eğlence, internet, OTT ve diğer hizmetlerimizi kapsayan rasyonel ve uzun vadeli bir iş planına sahibiz ve aynı zamanda dünya çapında bir medya grubunun parçasıyız. Faaliyetlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliği tek bir ihalenin sonucuna bağlı değil. Alacağımız tüm kararlarda bu unsurları göz önünde bulunduracağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Digiturk#Yayın İhalesi Digiturk#Bein Sports

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