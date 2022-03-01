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TFF ve Kulüpler Birliği’nden yayın ihalesinde Digiturk’e son çağrı

#Yayın İhalesi#Süper Lig#TFF
TFF ve Kulüpler Birliği’nden yayın ihalesinde Digiturk’e son çağrı

TFF ve Kulüpler Birliği’nden oluşan komisyon tekliflerle ilgili kararını dün açıkladı. Digiturk’ün, 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere toplam 210 Süper Lig maçının yer aldığı Paket 1-A için yaptığı yıllık 810 milyon TL’lik teklifi de düşük bulan Yayın İhale Komisyonu, söz konusu firmaya, “Diğer paketler için sunduğunuz 1 milyar 295 milyon TL’yi kabul ediyoruz. 7 Mart’a kadar gelin, 3 yıllık sözleşme imzalayalım” çağrısı yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı’nın kurduğu Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısını belirlemek için yapılan ihale ile ilgili kararını dün açıkladı... TFF’nin Riva’daki tesislerinde üçüncü kez toplanan komisyonun açıklaması şöyle:

1- İhale danışmanı IMG Media’nın önerisi üzerine, devam eden pandemi sürecinin makro ekonomik koşulları belirsiz hale getirmesi nedeniyle ihalenin süresi ilk kez 5 sezondan 3 sezona indirildi.

Tüm paketleri kapsayan Paket 4’e sadece Digiturk teklif verdi

2- Tüm paketleri kapsayan Paket 4’e sadece Digiturk’ten yıllık 2 milyar 105 milyon TL’lik teklif geldi. Rakamın düşük olması ve Digiturk ile geçmiş yıllardakinden yaşanan sorunlar nedeniyle teklif kabul edilmedi.

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3- 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın haklarının bulunduğu Paket 1-A için Digiturk’ün yaptığı 810 milyon TL’lik teklif de kabul edilmedi ve bu paket ihale dışında bırakıldı. Komisyon, bu paketin nasıl değerlendirileceğine yönelik çalışmalarına devam edecek.

Kulüpler Birliği, geçmişte yaşanan sorunları dikkate alıyor

4- Digiturk’ün, 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere toplam 60 Süper Lig maçı; 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere 36 hafta içi Süper Lig karşılaşması; TFF 1. Lig maçları, Süper Lig özetleri, dijital platformlardan kısa özetler; radyo yayınları, uluslararası bahis platformlarından ve GSM şebekelerinden yayınlarını kapsayan diğer paketler için yaptığı toplam 1 milyar 295 milyon TL’lik teklif ise kabul edildi. Digiturk’e “7 Mart’a kadar gelin imzalayalım” denildi. Yayın ihalesinde öne çıkan diğer firma olan Saran Group ise 125 milyon dolar (yarısı TL) ve bir şirket kurularak gelir paylaşımı önerdi. Kulüpler Birliği, Digiturk ile geçmişte yaşadıkları problemler nedeniyle bu grupla fiyat yükseltilmeden anlaşmaya sıcak bakmıyor.

HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

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PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

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PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

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#Yayın İhalesi#Süper Lig#TFF

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