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GeriFutbol Son Dakika: Denizlispor’da Recep Niyaz sözleşmesini 'tek taraflı' feshetti
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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Denizlispor’da Recep Niyaz sözleşmesini 'tek taraflı' feshetti

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Son Dakika: Denizlispor’da Recep Niyaz sözleşmesini 'tek taraflı' feshetti

Süper Lig’den düşen Denizlispor’da altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti.

Altyapısında yetişip ardından Fenerbahçe’ye transfer olduğu kulübünde 2018’den bu yana tekrar forma giyerek TFF 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşayan, 2 sezondur da Süper Lig kadrosunun değişilmezlerinden olan Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Deneyimli oyuncuya Süper Lig’den bir çok kulübün talip olduğu öğrenildi.

Recep Niyaz, Denizlispor’da bu sezon alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılan 6’ncı futbolcu oldu.

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Ege ekibinde daha önce de İsmail Aissati, Neven Subotic, Costel Pantilimon, Tiago Lopes ve Angelo Sagal aynı sebeple mukavelelerini sonlandırıp takımla yollarını ayırmıştı.

Son Dakika: Denizlispor’da Recep Niyaz sözleşmesini tek taraflı feshetti

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